L’Atlètic Escaldes repeteix triomf i remata l’F91 Dudelange

Hi ha dies que no cal fer més soroll del compte. Només fer el que toca, resistir quan cal, i saber que el treball de l’anada era cabdal. Però l’Atlètic Escaldes no va atendre a concessions i va rubricar a Luxemburg la classificació a la segona ronda prèvia de la Conference League amb una victòria (2-3) al feu de l’F91 Dudelange. David Segura ja va fer saltar les costures al minut 34 amb el 0 a 1 d’un conjunt luxemburguès que va respondre amb orgull. Agostinho va empatar al 41’ i el Dudelange va guanyar metres, ritme i urgència. Tot i ser el rellotge el millor aliat dels escaldencs, el Dudelange es va avançar amb el 2 a 1 de Rotundo (71’), un miratge davant el perill de deixar espais, abocat per la necessitat. Emanoel (74’) i Valero al 89’ van rematar la feina definint dues magnífiques accions a camp obert. El pròxim repte, l’Atlètic Dynamo City d’Albània, una nova pantalla en el viatge europeu de l’Atlètic Escaldes.