L’FC Andorra reforça la línia defensiva i ha tancat la incorporació a préstec per a la temporada vinent d’Imanol García de Albéniz, lateral esquerre de 25 anys que arriba procedent de l’Sparta de Praga. El futbolista basc ja es va entrenar dimarts amb la plantilla i forma part del grup que ha viatjat a San Pedro del Pinatar per completar l’estada de pretemporada.

Després de passar satisfactòriament la revisió mèdica, García de Albéniz s’incorpora a la disciplina d’Ibai Gómez, tècnic que el coneix bé i confia plenament en el seu potencial i rendiment. Es tracta d’una molt bona oportunitat de mercat per al club tricolor, ja que l’Sparta ha decidit cedir-lo per tal que pugui agafar minuts i recuperar el ritme competitiu després de dos anys marcats per dos lesions greus, la darrera de lligaments creuats l’estiu passat i que el va condicionar el seu pas per la lliga txeca. Imanol va debutar a Primera Divisió a l’agost de 2023 i va disputar nou partits amb l’Athletic Club sota les ordres d’Ernesto Valverde. Format al planter de Lezama, és un lateral amb projecció ofensiva, recorregut i qualitat tècnica.