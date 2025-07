Èxit del Campus Femení de la FAF amb 65 nenes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Campus Femení 2025 de la Federació Andorrana de Futbol ha conclòs amb un balanç molt positiu, després de cinc dies intensos d’activitats, entrenaments i convivència entre les 65 nenes participants, totes elles procedents d’Andorra. L’activitat s’ha desenvolupat tota aquesta setmana a la Borda Mateu, amb la implicació de vuit monitors i una coordinadora.

Les joves futbolistes han estat repartides en quatre categories formatives: prebenjamí, benjamí, aleví i infantil-cadet, i han realitzat dues sessions d’entrenament diàries, una al matí i una a la tarda, excepte dimecres a la tarda, quan totes van gaudir d’una sortida a la piscina com a part de les activitats de cohesió i descans. A més, el campus ha ofert una àmplia varietat d’activitats complementàries com jocs d’aigua i dinàmiques per conèixer-se millor i la visita de diverses jugadores de la selecció absoluta femenina.