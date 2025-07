El MoraBanc Andorra ja té definides les primeres dues peces per enfortir el joc interior de cara a la temporada 2025-2026. El club tricolor té tancades les incorporacions de Justin McKoy, un ala-pivot nord-americà de 24 anys, i Artem Pustovyi, pivot ucraïnès amb una àmplia trajectòria a la Lliga Endesa. Tots dos fitxatges donaran un impuls físic i de garanties a la pintura, un cop confirmada la baixa de Ben Lammers –avançada pel Diari– i la situació complicada al voltant de Felipe dos Anjos, que sembla que no continuarà en l’equip donades les circumstàncies.

La continuïtat de Felipe dos Anjos es troba en seriós perill i marxarà



Artem Pustovyi al JoventuACB PHOTO

Nascut a Raleigh (Carolina del Nord) el 7 de desembre del 1999 i de 2,03 metres d’alçada, Justin McKoy arribarà a Andorra després d’una darrera temporada molt destacada a les files del Hapoel Be’er Sheva BC, de la primera divisió israeliana. Després de no ser seleccionat al Draft de l’NBA de 2024, McKoy va iniciar la seva trajectòria professional amb el club letó Rigas Zelli, a la Latvian-Estonian Basketball League. Allà va signar mitjanes de 17,1 punts, 7,3 rebots i 2,5 assistències en 19 partits, un rendiment que el va portar al gener al seu darrer club a Israel. Mc Koy destaca per la seva intensitat, capacitat atlètica i habilitat per sumar en diverses facetes del joc, i està cridat a ser una peça de rotació important a la posició de quatre per a Joan Plaza. El segon reforç interior és Artem Pustovyi, pivot ucraïnès de 33 anys i 2,19 metres d’alçada, que ve de disputar 35 partits amb el Joventut de Badalona la temporada passada, amb una mitjana de nou punts, tres rebots i un tap per partit, menys protagonisme de l’esperat com a verd-i-negre en compartir posició a la Penya amb Ante Tomic. Amb una carrera consolidada a l’ACB, Pustovyi ha defensat els colors de clubs com l’Obradoiro, el Barça i el Joventut, i destaca per la seva presència física, intimidació defensiva i capacitat per condicionar el joc sota l’anella. A més, Pustovyi ha compaginat la seva carrera europea amb el bàsquet asiàtic, ja que recentment ha tornat a jugar a Indonèsia amb el Satria Muda Pertamina de Jakarta, un club amb qui ja va finalitzar la temporada 2023-24. En aquesta etapa ha coincidit amb l’extricolor Amine Noua, que també va optar per competir a la lliga indonèsia després de tancar el curs a la Lliga Endesa, i amb Shannon Evans, que va renovar recentment amb el MoraBanc i, per tant, tornaran a compartir vestidor. A falta d’oficialitat per part de l’entitat tricolor, les de Pustovyi i McKoy seran la segona i tercera incorporació a la plantilla tricolor de cara a la temporada vinent un cop anunciada i assegurada l’escorta canadenc Aaron Best. El joc interior, evidentment, necessitarà alguna peça més per tal que Joan Plaza el pugui donar per tancat. En la posició de 5, només es trobaria Pustovyi i la voluntat de la direcció esportiva de desencallar la situació de Felipe dos Anjos, bloquejada i sense acord, i amb el pivot sense proposta concreta tot i que a Francesc Solana, el director general, li agradaria seguir comptant amb el brasiler.