Les seleccions masculina i femenina de rugbi de set sub-18 tenen definit el repte que afrontaran el cap de setmana a Budapest, en una nova edició del Campionat d’Europa. L’objectiu per a ambdós equips és clar: assegurar la permanència en la segona divisió europea, després de l’ascens aconseguit anteriorment en categoria Trophy.

“L’objectiu és assegurar la permanència. En noies, la dificultat serà conèixer el nivell de les rivals”

Mathieu Delleris, Entrenador selecció femenina





Els combinats andorrans, formats per joves de les generacions 2007 i 2008, s’enfrontaran a rivals d’alt nivell com Israel, Turquia i Croàcia, conjunts amb experiència en aquesta divisió. “Són equips que coneixen aquest nivell i que hem analitzat a partir dels partits de l’any passat. Sabem que seran difícils de superar, però anem amb tota l’energia i una actitud molt positiva”, va destacar el seleccionador masculí, Paul Greffier. Per part seva, l’equip femení viurà una reaparició significativa, després de quatre anys d’absència en categoria sub-18, i ho farà amb una base construïda: “Aquest any hem posat molt d’èmfasi en la continuïtat entre la base i la selecció. El 80% de les jugadores provenen del Lycée, i això ens dona estabilitat i projecció”, va assenyalar el tècnic, Matthieu Delleris. A més va reconèixer la dificultat d’avaluar amb precisió el nivell dels rivals, a causa de la rotació de generacions i possibles canvis per lesions o ascensos a categoria sènior: “L’objectiu és assegurar la permanència i la dificultat serà saber el nivell exacte de les rivals”.