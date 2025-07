La FAB i Càritas impulsen una acció solidària en el marc de l’Europeu sub-18

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) i Càritas Andorrana col·laboraran en un projecte solidari vinculat a l’Europeu C sub-18, que tindrà lloc a Andorra del 22 al 27 de juliol i que comptarà durant uns dies amb la visita del president de la FIBA a Europa, Jorge Garbajosa. La iniciativa consisteix, d’entrada, en una donació d’un euro per cada punt anotat en els 15 partits del campionat i, per tant, s’espera recaptar entre 1.500 i 2.000 euros en aquest primer supòsit, que anirien a Càritas i pel seu projecte d’“acollida i acompanyament” . A més, la federació estudia la possibilitat de donar el doble per cada punt que anoti la selecció andorrana. “Estem acabant de tancar alguns detalls i buscant col·laboradors que vulguin sumar-s’hi. Si no, farem l’aportació des de recursos propis”, va afegir Tomàs. L’acció s’impulsa seguint la línia de la FIBA Foundation, que promou projectes de desenvolupament social a través de l’esport.