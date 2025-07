Tres andorrans competiran al FOJE 2025, a Macedònia

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Tres andorrans participaran del 20 al 26 de juliol en el Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE), que enguany se celebra a Skopje (Macedònia del Nord). Nil Checa (piragüisme), Haizea Martínez (taekwondo) i Oriol Martínez (tenis taula) són els joves esportistes que representaran el país en aquesta cita continental reservada a atletes d’entre 14 i 18 anys amb projecció olímpica. Nil Checa competirà tant en caiac com en canoa i valora molt positivament l’experiència: “És molt positiu viatjar, conèixer altres entorns i competir en l’esport que m’agrada”. Haizea Martínez, per part seva, confia en el treball fet i vol gaudir del moment: “L’he estat preparant amb molta il·lusió. Tot i que els nervis hi són, em trobo bastant tranquil·la. Si competeixo amb confiança, crec que pot anar bé.” Oriol Martínez serà el primer andorrà a entrar en competició i ho farà el dimarts 22 de juliol, després de dues jornades d’entrenament.