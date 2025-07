Owono i Gael Alonso, il·lusió a l’FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Encamp Creat: Actualitzat:

El porter Jesús Owono, cedit pel Deportivo Alabès, i el central Gael Alonso, procedent del Celta Fortuna, van ser presentats com a nous jugadors de l’FC Andorra i aterren amb compromís i entusiasme davant el repte.

“Per a mi és brutal tenir aquesta oportunitat i formar part de l’equip”

Jesús Owono, Porter de l’FC Andorra



Owono, amb experiència a Primera Divisió i internacional amb Guinea Equatorial, va destacar la confiança que ha rebut per part del club i el valor del projecte esportiu. “Entre Jaume [Nogués], Ibai [Gómez, el tècnic] i tots em van ensenyar quin és l’objectiu de l’equip. És un projecte jove, amb ganes, en una categoria que ens exigirà molt. Per a mi, és brutal tenir aquesta oportunitat i formar part d’aquest equip”, va afirmar. El porter, que arriba amb ganes de consolidar-se i fer un pas endavant en la seva carrera, va negar que aquesta cessió sigui un retrocés. “No és cap pas enrere, al contrari. És un moment vital per a mi. Aquest any espero que passin moltes coses bones i venir aquí és un privilegi. Poder competir amb els millors i representar aquest escut és una gran motivació.”

“L’FC Andorra té una manera de jugar que crec que em beneficia”

Gael Alonso, Central de l’FC Andorra



Per la seva banda, Gael Alonso afronta la seva primera experiència fora de Galícia amb ambició i confiança. “El que més em va atreure va ser el projecte amb gent molt jove i l’interès que van mostrar des del primer moment”, va explicar. El central considera que l’estil de joc de l’Andorra encaixa perfectament amb les seves característiques: “És una manera de jugar que em beneficia”.