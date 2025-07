Neix l’AirCup, una nova competició d’estiu amb futbol d’elit a Andorra i Tarragona

Publicat per Ivan Álvarez Encamp Creat: Actualitzat:

La primera edició de l’Aircup, un torneig internacional de pretemporada que portarà futbol d’elit a Andorra i Tarragona aquest estiu, ja és una realitat. La competició arrenca amb un format triangular i comptarà amb la participació de tres clubs de primer nivell europeu i que hi participaran amb els seus primers equips: Olympique de Marsella, Girona FC i Valencia CF. El primer partit es disputarà el 26 de juliol a les 20.00 hores a l’Estadi de la FAF, a Encamp, amb l’enfrontament entre l’Olympique de Marsella i el Girona FC. La segona cita serà el 29 de juliol a les 20.45 hores al Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona, on jugaran l’Olympique de Marsella i el Valencia CF.

Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de l’organització, amb preus que oscil·len entre els 30 i els 60 euros i, a més, els residents podran gaudir d’un descompte exclusiu introduint el codi promocional FAF30 en el moment de la compra.

Durant la roda de premsa de presentació, celebrada aquest dimecres a la sala de premsa de l’Estadi de la FAF, el cap d’operacions de l’AirCup, Bruno Jaubert, ha expressat la voluntat de fer créixer el torneig: "Tenim l’objectiu de continuar l’AirCup amb més edicions i fer-la més gran amb més equips, segurament quatre, per fer-ho com un torneig amb semifinals i final". Jaubert també ha avançat que no es descarta que en el futur la competició es pugui disputar íntegrament a Andorra.