Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Inter Escaldes va acomiadar-se de la Champions amb un acte de fe que honora la seva rauxa i la seva proposta. Va caure eliminat, pèrò a Encamp va superar i mirar als ulls a un gegant romanès com l’FCSB i el va posar contra les cordes amb un final de partit d’aquells que deixen pòsit. No va haver-hi remuntada ni miracle, però sí rebel·lia i en aquest estat de resistència, l’equip escaldenc es va redimir, va jugar sense complexos i es va guanyar el dret a continuar competint a Europa. Serà a la Conference League, amb arguments i contra l’Olimpia de Ljubljana eslovè. A la primera part, la tensió va passar per sobre de les intencions. El FCSB va imposar més resposta que proposta, i l’Inter, cautelós, va mantenir la posició sense acabar de fer mal. Tot va canviar a la represa. El conjunt romanès va obrir el marcador al 50’, quan Radunovic va superar Javi Díaz amb una picadeta subtil, que semblava sentenciar l’eliminatòria (0-1). Però l’Inter no es va trencar i va treure orgull, futbol i fe. Sascha, al 67’, va capgirar l’ànim del partit rematant de cap una falta servida per De la Torre i en mig d’un setge gairebé heroic Guillaume va enviar una pilota al pal i, a dos minuts per al final, amb Llovet va embocar una centrada de Muguruza per fer el 2 a 1 i alimentar l’esperança fins al xiulet final.