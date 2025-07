La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va presentar les estructures esportives de totes les seccions de cara a la propera temporada i l’anunci d’un nou aliat estratègic: DSV Andorra, empresa internacional del sector de la logística i el transport, que s’incorpora com a patrocinador principal de l’entitat. En termes generals, l’ens aposta per la continuïtat i els canvis que hi ha hagut en algunes estructures han estat mínims, però importants.

El director tècnic d’alpí, Roger Vidosa, va detallar com quedaran configurats els diversos equips de la modalitat. En el grup elit, Joan Verdú repetirà com a única figura, amb un canvi de material i de skiman: Raphael Hudler substitueix Andrea Peretti arran del pas de la marca Head a Van Deer-Red Bull. El gerent de la FAE, Carles Visa, es va voler referir a la nova etapa que afronta el primera espasa de la federació. “El canvi que ha fet el Joan [Verdú] no només és encertat, sinó que crec sincerament que ja el tenia molt pensat i el té plenament assumit. El fet de marxar a Àustria és clau, perquè estarà en un entorn estratègic, on tindrà accés a les instal·lacions de Red Bull i estarà envoltat dels millors corredors que té la marca, amb tot el suport físic i mèdic que això implica. A més, estar al cor d’Europa li permetrà gestionar molt millor els desplaçaments i la càrrega física de la temporada. Estic convençut que això li aportarà un gran benefici, especialment pel que fa al seu benestar general”, va detallar.

“El canvi que ha fet Verdú és encertat i molt positiu. El fet de marxar a Àustria és clau i estratègic”

Carles Visa, Gerent de la FAE





En el grup de velocitat femení no hi haurà modificacions i es manté l’equip amb Xoque Bellsolà de responsable, les esquiadores Cande Moreno, Jordina Caminal i Mathis Cottet com a tècnic de material. Pel que fa a les disciplines tècniques femenines, s’estableixen dos subgrups: el grup A amb Carla Mijares i Josh Alayrach al capdavant, i el grup B amb Clàudia Garcia i Íria Medina, dirigides ara per Ibon Mintegui en lloc de Marta Jiménez. A nivell masculí, es manté la base de la temporada anterior, malgrat algunes baixes. Fred Beauviel continua dirigint els grups A i B tècnic, amb Bartumeu Gabriel ascendit a estatus de grup A per mèrits esportius i l’acompanyaran Àlex Rius, Xavier Cornella i un segon grup amb Àlvar Calvo, Marc Fernández, Pirmin Estruga i Maià Font, que torna dels Estats Units.

“L’estructura de fons es gairebé la mateixa que la de l’any passat, amb molt poques novetats”

Xabier del Val, Director de fons



Consolidació al fons

El director de fons, Xabier del Val, per part seva, va remarcar que el projecte manté la línia establerta: “L’estructura de fons és pràcticament la mateixa que la de l’any passat”. Irineu Esteve seguirà amb el seu entrenador habitual, Hans Kristian Stadheim, i només canviarà el tècnic de material. Gina del Rio continuarà treballant amb Marc Puigsubirà i Christian Zorzi, i la fisioteràpia passarà a mans de Cristina Ara. En para alpí, es manté el vincle amb Roger Puig, que entrenarà amb Jaime Hernández, tècnic de la federació espanyola, gràcies a l’acord amb la RFEDI.