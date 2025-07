Owono i Gael Alonso s’estrenen com a tricolors, amb il·lusió i ganes de competir

Publicat per Ivan Álvarez Encamp Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha fet aquest dimarts la presentació oficial de dues de les seves incorporacions per a la temporada 2025-26, el porter Jesús Owono, cedit pel Deportivo Alabès, i el central Gael Alonso, procedent del Celta Fortuna. Tots dos reforcen dues posicions clau en la plantilla i han mostrat compromís i entusiasme davant el repte de vestir la samarreta tricolor.

Owono, amb experiència a Primera Divisió i internacional amb Guinea Equatorial, ha destacat la confiança que ha rebut per part del club i el valor del projecte esportiu. “Entre Jaume [Nogués], Ibai [Gómez, el tècnic] i tots em van ensenyar quin és l’objectiu de l’equip. És un projecte jove, amb ganes, en una categoria que ens exigirà molt. Per mi, és brutal tenir aquesta oportunitat i formar part d’aquest equip”, ha afirmat. El porter, que arriba amb ganes de consolidar-se i fer un pas endavant en la seva carrera, ha negat que aquesta cessió sigui un retrocés. “No és cap pas enrere, al contrari. És un moment vital per a mi. Aquest any espero que passin moltes coses bones i venir aquí és un privilegi. Poder competir amb els millors i representar aquest escut és una gran motivació.”

Per la seva banda, Gael Alonso afronta la seva primera experiència fora de Galícia amb ambició i confiança. “El que més em va atreure va ser el projecte amb gent molt jove i l’interès que van mostrar des del primer moment”, ha explicat. El central considera que l’estil de joc de l’Andorra encaixa perfectament amb les seves característiques: “És una manera de jugar que crec que em beneficia. M’he acostumat al que vol proposar el míster i penso que serà bo per a tots.” Pel que fa a la competència al centre de la defensa, Alonso aposta per l’esperit col·lectiu: “Crec que serà una competència sana. Tots anirem a una, estarem units per aconseguir els objectius del grup i ens beneficiarem mútuament.”

L'equip realitzarà aquesta tarda el primer entrenament conjunt a la Borda Mateu, a les ordres d'Ibai Gómez, un cop tota la plantilla ha passat ja les pertinents proves físiques i mèdiques.