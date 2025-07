El MoraBanc anuncia l’arribada d’Aaron Best

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va fer oficial la contractació del que és el primer reforç per a la temporada vinent. Tal com va explicar el Diari fa una setmana, es tracta de l’escorta internacional canadenc Aaron Best, de 32 anys i 193 cm, que arriba al club tricolor amb un contracte per a una temporada. Serà la seva estrena a la màxima categoria del bàsquet espanyol, després d’una llarga trajectòria a Europa.

“Té facilitat des de la línia de tres i és un extraordinari jugador a nivell defensiu”

Francesc Solana, Director general MoraBanc



Francesc Solana, director general del MoraBanc, explica que Best “té facilitat des de la línia de tres, és un extraordinari jugador defensiu i ens donarà molt equilibri a la línia exterior. A més, és un perfil de jugador d’equip que sap fer moltes coses que no apareixen en els números”.