L’Inter Escaldes no renunciarà a res en la tornada contra l’FCSB de Bucarest

L’Inter Club Escaldes afronta amb optimisme el partit de tornada contra l’FCSB de Bucarest, de la ronda preliminar de la Champions League, aquest vespre (20.30 h) a l’Estadi de la FAF. Tot i la derrota en el partit d’anada a l’Stadionul Steaua (3-1), les sensacions amb què va acabar el conjunt escaldenc -amb un gol anul·lat i un penal fallat- van ser molt bones i la plantilla i el cos tècnic de l’Inter no pensen renunciar a res ni a donar la sorpresa.

D’altra banda, amb la voluntat que el camp pugui exhibir el millor ambient possible, el club escaldenc ha decidit que l’entrada a l’Estadi de la FAF d’Encamp per presenciar el partit sigui gratuïta per a tots els residents al país. Per accedir-hi serà obligatori presentar la targeta de residència o el passaport andorrà.