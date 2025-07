L’FC Andorra va donar el tret de sortida oficial a la temporada 2025-2026 amb la primera jornada de treball, dividida entre proves físiques, mèdiques i nutricionals. El club tricolor comença, així, la preparació de la temporada del retorn a la Segona Divisió i al futbol professional. La plantilla es va repartir en dos grups per tal de superar les primeres valoracions. Al matí van ser citats Ibarrondo, Jan Encuentra, Gael Alonso, Uzkudun, Theo Le Normand, Marc Domènech, Jesús Owono i Thomas Carrique, mentre que a la tarda va ser el torn d’Álex Calvo, Juanda, Sergio Molina, Alende, Bombardó, Luismi, Álvaro Martín i Alberto Solís. Els futbolistes van passar les proves físiques i nutricionals a l’Estadi Comunal, mentre que al CTO d’Ordino es van realitzar les proves mèdiques, sense cap incidència destacable.

“Estic molt feliç d’estar aquí. Arribo amb molta il·lusió i ganes de començar a treballar”

Thomas Carrique, Lateral dret de l’FC Andorra





A més, ahir van tenir lloc les dues primeres presentacions oficials de jugadors, les de Thomas Carrique i Marc Domènech. El lateral francès, procedent de la Ponferradina, va explicar que “el fitxatge va ser fàcil perquè em van mostrar molt interès, el projecte és molt atractiu i no ho vaig dubtar gens” i va afegir que es troba “molt feliç i molt content d’estar aquí, amb ganes de començar”. Carrique va comentar que “arribo amb il·lusió i he parlat bastant amb Lautaro i Josep [Cerdà], que m’han posat al dia i sé que s’està formant un grup jove, amb ganes de fer coses”. Tot i que va reconèixer que costa descriure’s un mateix com a futbolista, sí que va apuntar que es considera “un lateral que ataca, defensa i m’agrada recórrer tota la banda per ajudar en tot el que sigui possible”. Per part seva, el migcampista Marc Domènech, procedent de l’Eivissa, va assegurar que va ser “el projecte que em va presentar el Jaume [Nogués] i la forma de jugar de l’equip” els trets fonamentals per acceptar la proposta de l’FC Andorra i que “serem un equip jove però amb ganes i il·lusió d’acabar el més amunt possible”. Finalment va remarcar que “soc un jugador molt associatiu, de tenir molt la pilota i intentar fer jugar l’equip”.

“El projecte que em va presentar el Jaume Nogués i l’estil de joc de l’Andorra han estat determinants”

Marc Domènech, Migcampista de l’FC Andorra



Aquest matí està previst que acudeixi la resta de jugadors a passar les pertinents proves físiques i mèdiques, i ja a la tarda tindrà lloc el primer entrenament conjunt de la pretemporada a les instal·lacions de Borda Mateu i a les ordres del nou tècnic de l’equip, Ibai Gómez.

