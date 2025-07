La federació enceta el calendari amb l’Europeu de Petits Països

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El vòlei platja andorrà inicia aquest cap de setmana una intensa agenda internacional amb la participació en el Campionat d’Europa dels Petits Països, que es disputarà del 18 al 20 de juliol a Ayr (Escòcia), a les instal·lacions del Kyle Academy. Aquesta és la primera de les tres cites continentals programades aquest estiu dins el calendari oficial de l’Small Countries Association (SCA). Andorra hi estarà representada per dues parelles absolutes. En categoria masculina, hi competiran Sergi Navas i Lluc Macià, mentre que en categoria femenina ho faran Mia Pijuan i Judit Claret.

El president de la Federació Andorrana de Voleibol, Xavi Folguera, va destacar que “aquest Campionat d’Europa és la primera competició internacional d’una parella masculina que ha de mirar a Mònaco 2027, que és el nostre gran objectiu, i que, si tot va bé i el COA així ho considera, també puguem participar en els Jocs del Mediterrani”.