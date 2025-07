Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Natació (FAN) tindrà representació simultània en dues disciplines, natació i aigües obertes, al Mundial que se celebra a Singapur fins al 3 d’agost. Alexandra Mejía serà l’encarregada d’obrir la participació andorrana amb la prova de 10 km en aigües obertes, una competició que s’havia de celebrar avui però que ha quedat ajornada. Per la seva banda, els nedadors de piscina competiran la setmana següent i Kevin Teixeira participarà en els 400 metres lliures el diumenge 27 i en els 800 metres lliures el dimarts 29. Nàdia Tudó, per la seva banda, prendrà part als 100 metres braça el dilluns 28 i als 200 metres braça el dijous 31 de juliol. “El fet de competir en dues disciplines per primer cop és una fita molt especial. En 40 anys d’història de la federació, mai havíem tingut presència en aigües obertes. Això vol dir que la natació andorrana està en molt bon estat”, va valorar el president de la FAN, Joan Clotet.