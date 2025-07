La FAE anuncia canvis en els grups per la temporada vinent

Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

Petits canvis, però amb quasi la mateixa estructura. Així s'ha presentat la nova estructura de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) per a la temporada 2025-2026, on la gran majoria de seccions romandran amb la mateixa distribució, a diferència d'alguns canvis en certes posicions. Sent any olímpic, tots els candidats saben que han de donar la seva millor versió per poder arribar a classificar-se, tot i que el gerent de la FAE, Carles Visa, ha recordat que ara mateix estan centrats en la pretemporada i han posat el focus en poder treballar bé i assolir la millor delegació possible per a Milà-Cortina d'Ampezzo 2026.

NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.