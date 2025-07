Andorra estarà representada al Festival Olímpic de la joventut europea en tres disciplines

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

La capital de Macedònia del Nord, Skopje, acollirà del 20 al 26 de juliol el Festival Olímpic de la joventut europea, on Andorra participarà amb tres representants: Nil Checa en canoa i caiac; Haizea Martínez en taekwondo; i Oriol Martínez en tenis taula. Així s'ha confirmat durant la presentació de la delegació que viatjarà al país balcànic amb el cap de missió Jordi Orteu, que s'ha dut a terme aquest dimarts a la seu principal de banca país d'Andbank. "Són uns jocs especials perquè hi van els joves d'entre 14 i 18 anys del continent que, molt probablement, estaran representant als seus països a Los Angeles 2028", ha destacat el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró. Així mateix, ha destacat que, pels esportistes, ha de ser un "orgull" poder ser escollits per representar els valors olímpics i els colors del país a Skopje. "Al COA el millor que tenim son els esportistes. Tots treballem junts per aconseguir les coses i una cosa que admirem és la seva manera de ser, la seva resiliència, la feina i l'esforç que fan per ser a un gran nivell esportiu", ha expressat.

El secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha concordat amb les paraules d'Espot, incidint en el fet que "són un exemple per a la joventut del país". Però no només un exemple per representar la bandera tricolor, sinó per tot el que suposa ser escollit per participar en esdeveniments d'aquest nivell. "Hi ha una selecció on s'ha d'arribar a les mínimes, però també s'escull amb la comissió tècnica, formada per un representant tècnic del COA i un altre de la secretaria d'Estat", ha recordat. Així mateix, els tres esportistes formen part de les beques d'Alt Rendiment d'Andorra (ARA), o bé, la seva federació ha enviat la sol·licitud per obtenir-la. "És molt bo tenir representats que en formin part, perquè això demostra que les accions van acord amb els criteris de selecció", ha confirmat Cabanes.

Per la seva banda, tant Checa com Haizea Martínez han destacat que aquesta és una oportunitat única per ells i que els servirà per poder preparar les pròximes competicions importants, l'europeu de canoa i caiac a Eslovènia i el Campionat d'Espanya de taekwondo, respectivament. "Fer un viatge que és un altre país és molt bo, perquè veus món i ho faig amb l'esport que m'agrada", ha mencionat Checa. En concret, el palista està passant per un gran moment en la seva carrera esportiva després de disputar el Mundial, ara ve el festival i, més tard, l'europeu. "Va ser una altra experiència que m'ha ajudat a millorar els nervis i, a l'hora de competir, més concentrat i més tranquil", ha revelat, afegint que competirà en ambdues disciplines, encara que es veu millor en caiac.

Tot i que és una gran competició, els representants volen intentar aprendre al màxim. "L'afronto amb moltes ganes, l'he preparat des de fa uns mesos, encara que no era clar si anava a anar. Estic bastant tranquil·la i gestionant els nervis", ha mencionat Martínez. La taekwondista coneix les rivals, però ha al·legat que sempre pot haver-hi alguna sorpresa i que els resultats aniran en funció del sorteig. "Em puc sorprendre a mi mateixa. Si vaig confiada i faig el que haig de fer, crec que pot anar bé", ha conclòs.

Finalment, pel que fa al calendari, Orteu ja revelat que Oriol Martínez obrirà la participació tricolor el dimarts 22, després de dos dies d'entrenament, mentre que Haizea Martínez ho farà l'endemà, amb tres dies previs d'entrenament i Nil Checa iniciarà el dijous 24 amb caiac, després de quatre dies de preparació.