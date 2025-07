Superant les adversitats

Pal Arinsal va posar ahir el punt final a la desena edició de la Copa del Món de BTT, en un cap de setmana marcat pel mal temps (amb l’excepció d’ahir) i amb la capacitat de reacció de l’organització per poder celebrar totes les curses programades tot i les circumstàncies meteorològiques que van obligar a modificar els horaris de competició a les jornades de divendres i de dissabte. “El repte ha estat adaptar-se a les condicions meteorològiques, però s’ha demostrat que s’ha encertat en els canvis”, va destacar el director general de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal, David Hidalgo, que va afegir que “l’envergadura del repte era important, però la capacitat d’adaptació dels equips ha estat excel·lent, i la fluïdesa i l’experiència de tothom s’ha notat una vegada més”. De fet, preguntat per si ha estat la Copa del Món amb més dificultats, el director general de l’esdeveniment va declarar que “la dificultat es mesura per dos factors, l’envergadura del repte i la capacitat de reacció, i si haguéssim de fer un rànquing, enguany hem arribat bastant amunt”.

El ‘cross-country’ olímpic va tancar la desena edició de la Copa del Món de BTT al país.PAL ARINSAL

Però les floretes i les bones paraules no van arribar només des de dins, sinó que des de fora també es va fer una valoració positiva de l’esdeveniment, tal com va destacar la directora de màrqueting de WBD Sports (l’empresa organitzadora de la Copa del Món), que va afirmar que “tot i els reptes que hem tingut a causa de la meteorologia aquests dies, ha estat un gran èxit des de la perspectiva de WBD Sports, i hem tingut unes curses molt emocionants que ens han portat a una gran retransmissió televisiva”. Per últim, des del comú de la Massana, el cònsol menor, Roger Fité, va fer èmfasi en eal retorn econòmic de l’esdevenimetn, i va assenyalar que “el públic assistent ha pogut viure un gran espectacle i l’estació ha viscut una festa del ciclisme, però no tan sols s’ha quedat aquí, sinó que s’ha estès a la resta de la parròquia i del país”. Fité, a més, va destacar que “no tenim encara retorn econòmic, però, per exemple, l’hosteleria, la restauració i els comerços estaven plens i hi havia vida, i una imatge val més que mil paraules”.

Treballant en el futur

Amb la desena Copa del Món ja finalitzada, Pal Arinsal pensa ja en l’11a que se celebrarà l’any vinent (encara amb data per confirmar), però també a allargar el vincle durant més anys, el desig del comú i l’estació, tal com van afirmar durant la presentació de dimecres. Segons va explicar David Hidalgo durant el cap de setmana ja va haver-hi converses amb els responsables internacionals, i va afirmar que “la voluntat i la predisposició hi és per part de tothom. Des de WBD Sports ens han atorgat la categoria de clàssics i això demostra que Pal Arinsal s’ha guanyat uns galons”, mentre que des del comú de la Massana, Roger Fité va refermar que “hi continuarem creient i esperem que en els pròxims anys continuem sent el referent que som ara en la BTT i consolidar-lo més”.

El resident Tom Pidcock.