Nil Checa cau als vuitens de final de caiac-cross al Mundial júnior

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Nil Checa va tancar la seva participació en el Campionat del Món júnior i sub 23 de piragüisme en eslàlom després de caure a l’eliminatòria de vuitens de final a la competició de caiac-cross. El palista tricolor havia quallat una excel·lent actuació dissabte a la baixada cronometrada, on va fer el 15è millor temps, però ahir no va poder passar la primera eliminatòria.

Va ser tercer de la seva sèrie eliminatòria



Checa va disputar la vuitena i última sèrie i tenia com a rivals a l’espanyol Faust Clotet, el polonès Marek Kulczycki i l’italià Brando Belot, i va acabar travessant la línia de meta en tercer lloc (passaven els dos primers), per darrere de Clotet i Kulczycki.

Així doncs, Checa, de només 15 anys, va tancar el seu primer Campionat del Món júnior amb aquests vuitens de final en caiac-cross, amb la 62a posició a la modalitat de caiac, i amb la 35a plaça en canoa, on va quedar-se a tocar de passar a semifinals, a les quals accedien els 32 millors.