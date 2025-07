Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sisena edició de l’Olympus Race va reunir 650 persones a Canillo. En la tercera ocasió en què la cursa d’obstacles se celebrava a la parròquia canillenca, més de mig centenar de corredors i corredores van prendre part en la prova, que combinava un recorregut espectacular passant per punts com el pont tibetà, el Roc del Quer, el santuari de Nostra Senyora de Meritxell o Sant Joan de Caselles. El centre de Canillo, a més, va convertir-se en el village de l’esdeveniment amb diverses animacions i activitats per a tots els públics.