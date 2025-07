Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra continua perfilant la plantilla per a la propera temporada i ha tancat la cessió de Minsu, extrem esquerre i mitjapunta del Girona FC. El jugador, de només 19 anys i considerat una de les grans promeses del futbol sud-coreà i del planter de l'equip gironí, arribarà a Andorra en les properes hores per incorporar-se a la disciplina tricolor. L'acord pel préstec entre els dos clubs ja és total des de la setmana passada i només falta l’anunci oficial, previst properament. El futbolista arribarà cedit per una temporada sense opció de compra.

Minsu ha destacat les darreres temporades al filial del Girona i fins i tot ha debutat amb el primer equip a la Copa del Rei.