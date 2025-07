L’FC Andorra va celebrar el retorn al futbol professional amb un ascens al pic del Comapedrosa, liderat pel màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué. Si el primer cop que l’equip va pujar a la Segona Divisió del futbol espanyol el llavors tècnic, Eder Sarabia, va liderar una sortida amb bicicleta, ahir va tocar fer muntanyisme. I amb una sorpresa especial, i és que al sostre del país hi havia la que serà la segona samarreta que l’entitat tricolor utilitzarà a partir de l’agost a la categoria de plata del futbol espanyol.

Puntuals a les set del matí, un centenar de persones van donar-se cita a l’aparcament de Prats Sobirans, a Arinsal, encapçalats pel capo de l’entitat, Gerard Piqué. De fet, la proposta de fer aquesta celebració va ser seva i ell mateix la va explicar dijous al vespre amb un vídeo a les xarxes socials just després de l’última reunió sobre l’Estadi de la FAF que va fer-se precisament a la instal·lació encampadana. Però el màxim accionista del club no estava sol, també hi eren el president, Ferran Vilaseca, o el director general i esportiu de l’entitat, Jaume Nogués. L’expedició es va dividir en dos trams, amb un primer fins al refugi de Comapedrosa, on va ser torn d’esmorzar, i després fins al cim, on esperava el secret millor guardat, la nova segona equipació de l’FC Andorra.

Una samarreta trencadora. Blanca, amb les tres franges de la bandera verticals amb el perfil del punt més alt del país. Una nova equipació impactant, però que va fer les delícies dels aficionats que van poder arribar al cim a l’expedició organitzada per l’entitat per presentar la nova pell, i per celebrar la que ha estat una primera meitat del 2025 gloriosa.

I amb la d’ahir, el club va posar el punt final a les celebracions per l’ascens, perquè avui mateix ja arrenca l’FC Andorra 2025-2026 amb les habituals revisions mèdiques i les proves físiques, abans que demà l’equip comenci a rodar ja del tot, quan realitzi la primera sessió d’entrenament de la temporada, ja sota les ordres d’Ibai Gómez.