Cardelús acaba 15è a la segona cursa a Donington

Xavi Cardelus va finalitzar en 15a posició a la segona de les curses del Campionat del Món de Supersport, celebrat al circuit de Donington Park, a Anglaterra, en una cursa en què va remuntar 17 posicions. El pilot havia d’arrencar el 16è, però just a la graella va ser sancionat a sortir últim per tenir una pressió per sota de la mínima en un dels pneumàtics. A la primera volta ja havia recuperat sis llocs i va seguir progressant fins a travessar la meta el 15è, podent esgarrapar també un punt per a la general, on ja en suma 44è i és 14è, empatat amb el 13è.

El pilot va haver de sortir últim per una sansió



Després de la cursa, Cardelús va destacar que “estic molt content per la remuntada i enfadat i decebut per sortir des de l’última posició per la sanció”. La següent prova serà en dues setmanes a Hongria.