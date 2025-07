Andorra competirà per primera vegada en dues disciplines al mundial de natació de Singapur

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Mundial de Singapur serà una cita molt important per a la Federació Andorrana de Natació. Serà la primera vegada en la història que prendrà part en un campionat mundial en dues disciplines: piscina i aigües obertes i podria ser la darrera competició d'alt nivell per a Nàdia Tudó. Així, la FAN serà present a la cita amb tres nedadors: Nàdia Tudó, que competirà en 100 i 200 braça, Kevin Teixeira que prendrà part en 400 i 800 lliures i Alexandra Mejía que ho farà en els cinc i el deu quilòmetres d'aigües obertes.

"Ho hem treballat molt de temps i la veritat és que en natació sempre hem pogut participar, però en aigües obertes fins ara no s'havia pogut fer. Estem molt orgullosos, molt contents", ha valorat el president de la federació, Joan Clotet, que ha remarcat que això demostra "la bona salut" en què es troba la natació del país. "Estem en un moment dolç", ha celebrat, tot recordant els bons resultats als jocs dels petits estats i les bones marques que s'estan donat aquest any. En el mateix sentit dels bons resultats s'ha expressat la directora de Banca País d’Andbank, María Súarez, entitat que dona suport a la FAN.

"És molt bona notícia. Hem d'estar molt contents i ara a competir, que és la segona part, treballar per mantenir el nivell", ha afegit el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana.

La primera en entrar en competició serà Mejía, aquest dimecres amb la prova de deu quilòmetres. Divendres afrontarà els cinc quilòmetres. Segons Maltrana els objectius per a ella serien positius si fes una 35a posició i superar "les condicions de clima, amb molta calor i humitat". Des de Singapur, Mejía ha manifestat que està "molt contenta" de ser a Singapur i representar Andorra i ha remarcat que ho vol fer "el millor possible".

El dia 27 serà el torn de Teixeira, que saltarà a la piscina per afrontar els 400 lliures. La següent cita per a ell serà el dia 27 amb els 800 lliures. El director tècnic de la FAN ha manifestat que el seu repte serà una classificació molt similar a l'aconseguida en piscina curta, fer les seves millors marques i fins i tot batre rècords d'Andorra. En el mateix sentit s'ha expressat el nedador, que ha refermat aquests objectius i sobretot "gaudir de la competició i de l'ambient".

Possible adeu a Tudó



En el cas de Tudó, la primera prova que afrontarà serà el 28 de juliol els 100 metres braça i el dia 31 els 200 braça. Maltrana creu que després d'una bona temporada en general pot aspirar a les seves millors marques. Tudó afronta la que podria ser la seva darrera competició com a nedadora. Qüestionada ha manifestat que és "molt probable" que un cop acabin els mundials digui adeu a la competició d'alt nivell i ha afegit que després de "molts anys" aquesta seria la "millor manera" de tancar la seva carrera. Reconeix que li fa "molta il·lusió" tornar a competir i ho fa amb la vista posada en les seves millors marques personals i en fer caure algun rècord si es pot. Però en definitiva, també "gaudir" d'aquests mundials.

Clotet ha remarcat que encara no hi ha comunicació oficial de Tudó que deixarà la competició, però ha reconegut que si ho fa serà dir adeu a "una de les millors nedadores" que hi ha hagut "a la federació i al país". "No ho hem paït encara perquè està competint, però sí que és cert que al final quan ja es decideixi, quan ens comuniqui que ja no vol continuar o ho vol deixar apartat una mica, clar que sí, hem de fer un reconeixement i fer el que es mereix", ha valorat quant a un possible homenatge. "Hem de pensar només a competir amb normalitat" i després "ja podem pensar en això i les emocions estan una mica a flor de pell", ha afegit Maltrana.

El president de la FAN ha subratllat la importància de la competició perquè serà un dels mundials "amb més participació" i també ha explicat que han demanat la renovació de les beques del World Aquatics per a Teixeira i Mejía. En el cas del nedador, ha preferit aquesta a la de solidaritat olímpica perquè World Aquatics no permet que se'n tinguin dues. Ha preferit aquesta perquè permet fer la preparació en centres d'alt nivell i a més dona cobertura per a diversos anys, perquè es puguin preparar els atletes per als jocs olímpics, en aquest cas, els de Los Angeles. Pel que fa a la preparació, ha recordat que Teixeira està a Antibes, però podria canviar a un altre centre si volgués.