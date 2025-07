Xavi Cardelús acaba a la 13a posició a la primera cursa a Donington

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús va finalitzar en 13a posició a la primera de les curses del Campionat del Món de Supersport que es disputen aquest cap de setmana al circuit de Donington, a Anglaterra. El pilot de l’Orelac Verdnatura arrencava 15è a la graella i va perdre dues posicions a la primera volta, tot i que posteriorment va anar guanyant llocs fins a travessar la línia d’arribada el 13è, a 18 segons del vencedor de la prova, sumant així tres punts per a la classificació general, on ocupa també la 13a plaça.

Després de la cursa, Cardelús va destacar que “he anat un pèl endavant a la cursa tot i que tenia millor ritme del que he pogut fer al principi i podria haver acabat per davant del 13è lloc aconseguit al final”, i va agregar que “he tingut problemes de grip i caldrà veure què fem per millorar aquesta circumstància de cara a demà”.

La segona cursa a Donington en disputarà aquesta tarda a partir de les 16.15 hores.