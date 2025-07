El resident francès Loïc Bruni va triomfar a la cursa de casa i va imposar-se al descens de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal celebrat ahir. El corredor de l’equip Specialized Gravity va poder treure’s l’espineta de l’any passat a l’estació massanenca, quan una caiguda va deixar-lo sense títol de campió del món quan ho tenia tot per aconseguir-ho. A la cursa femenina, la britànica Tahnee Seagrave va imposar-se a Valentina Höll, vigent campiona mundial i de la Copa del Món, que arribava amb molèsties, i a Gracey Hemstreet, cinquena, que havia estat la més ràpida durant les qualificacions de la jornada de divendres i que va caure a terra quan marcava el millor temps.

Bruni va completar els 2,1 quilòmetres i 458 metres de desnivell del circuit amb una gran tècnica ja des del principi, va estar impecable i molt ràpid des de l’inici al pic de Cubil fins al final a l’àrea de Fontanals, i va travessar la línia de meta amb un registre de 2’34”367. A més de refer-se de la decepció de l’any passat durant el Campionat del Món de Pal Arinsal, el resident francès també va impedir la que hauria estat una victòria històrica per al canadenc Jackson Goldstone, que va ser segon i que hauria sumat el cinquè triomf consecutiu, una fita mai vista a la Copa del Món de descens. Goldstone va quallar una bona baixada i va entrar a 1”279 del vencedor, mentre que el podi va tancar-lo el també francès Loris Vergier, vencedor l’any passat a Pal Arinsal al Mundial, que va entrar a 2”167 de la victòria. El gal va aprofitar la caiguda de l’italià Davide Palazzari quan estava marcant bons temps per disputar-li la victòria a Bruni, per tancar les posicions d’honor. A la general, Goldstone segueix sent el líder de la classificació amb 1.406 punts, mentre que Bruni és segon amb 1.269 punts, i Vergier ocupa la tercera posició amb 926 punts.

Un cop acabada la cursa, el vencedor, Loïc Bruni, va manifestar que “aquest triomf significa molt, lluitant amb Jackson durant la temporada, havia de millorar i he vingut amb molta motivació”, a més d’afegir que “és una pista molt ràpida en la qual s’ha d’anar a fons en tot moment i aquesta victòria em fa molt feliç”.

Seagrave venç en dones

A la cursa femenina, la britànica Tahnee Seagrave va donar la sorpresa després d’imposar-se a Valentina Höll i Mille Johnset, que va tancar el podi. La vencedora va quallar una baixada molt sòlida i va sumar un temps de 2’56”835 que li va valer la victòria per davant de la dominadora de l’especialitat durant els últims anys, que arribava amb algunes molèsties físiques, i que va entrar a 1”816. En cinquè lloc va finalitzar Gracey Hemstreet, que arribava com a favorita després de fer el millor temps a la qualificació de divendres, i que també liderava la cursa durant gairebé tot el traçat, però una caiguda a l’últim revolt abans de travessar la línia de meta va impedir-li endur-se el triomf i va acabar sent cinquena a cinc segons del triomf. Valentina Höll segueix sent la líder de la general amb 1.344 punts, seguida per Gracey Hemstreet amb 1.225 punts, i per Seagrave amb 1.152 punts.

Després del descens de Pal Arinsal, Seagrave va manifestar que “d’alguna manera sabia que la Gracey guanyaria, estava molt forta, així que estic una mica trista perquè hagi caigut tan a prop del final, però estic contenta amb la meva actuació”.