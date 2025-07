El MoraBanc va confirmar ahir la marxa de Jerrick Harding després de dues temporades. La seva marxa era un secret de domini públic després d’acabar el contracte un cop finalitzada aquesta temporada, i el club va certificar-la ahir de manera oficial en un comunicat en què va “agrair-li tots els moments viscuts a dins i fora de la pista”, a més de “desitjar-li molta sort en el seu futur professional i personal”.

Harding va arribar al Principat l’estiu del 2023 després de quallar una temporada excel·lent al BAXI Manresa en la seva estrena a la Lliga ACB. L’arribada al MoraBanc, però, no va ser gens fàcil, ja que el nord-americà va aterrar amb una greu lesió, i va trigar uns mesos a poder estrenar-se amb la samarreta tricolor. Però després d’anar entrant a poc a poc, va refermar-se com un gran anotador amb una mitjana de 15,5 punts en els 27 duels que va poder disputar en el seu primer curs. L’estiu passat va renovar com a jugador del MoraBanc, i aquesta última temporada va ser la de la seva explosió definitiva, ja que Harding va ser el màxim anotador de la temporada a la Lliga Endesa, amb 600 punts, que equival a una mitjana de 20 punts per partit en els 30 duels que va disputar el darrer curs com a tricolor.

Thomas Kennedy, pretès pel Morabanc, signa pel Cedevita



Tot i haver estat només dos anys al club, Harding va entrar directament a la història tricolor, i és que va convertir-se en el sisè màxim anotador de la història del club tot i haver jugat només 57 partits. En aquestes dues temporades, el nord-americà va fer 1.018 punts, en una taula que lidera David Jelínek (1.755 punts en 187 duels), amb Conner Henry (1.458 punts en 82 partits) i Clevin Hannah (1.196 punts en 97 partits) completant el podi.

Kennedy tria el Cedevita

Qui tampoc jugarà la temporada vinent al MoraBanc Andorra és el canadenc Thomas Kennedy, que va decantar-se finalment pel Cedevita, club que també va fitxar Nikos Chougkaz. Tal com va explicar el Diari, era l’opció prioritària del club per reforçar el joc interior i totes dues parts van estar negociant la seva incorporació, tot i que el 5 canadenc va acabar triant l’equip eslovè, que disputarà l’Eurocup la pròxima temporada.

L’altre gran desitjat per al joc interior és el pivot dominicà del València Basket Joel Soriano, peça cobejada per diversos clubs a l’ACB i també a d’altres lligues que, si vingués, arribaria cedit.