L’FC Andorra va confirmar ahir el fitxatge de Jan Encuentra, que serà tricolor les tres campanyes vinents. Es tracta d’un lateral dretà de 19 anys que les tres últimes temporades havia militat al futbol base del Betis. Durant l’últim any va formar part de la plantilla del juvenil A, amb què va proclamar-se campió de la Copa de Campions davant del València, i també ha debutat a Primera RFEF amb el segon equip verd-i-blanc. Format al futbol base del Gimnàstic de Manresa, el targarí també va jugar al Barça, abans de fer el salt a terres andaluses.

El porter Jesús Owono arribarà cedit per l’Alabès



Encuentra iniciarà la pretemporada a partir de demà sota les ordres del nou tècnic, Ibai Gómez, però la idea, tal com va explicar el director esportiu, Jaume Nogués, divendres a la presentació de l’entrenador, és que surti cedit a la recerca de minuts per seguir creixent com a futbolista i obtenir experiència.

Owono, el següent

El porter equatoguineà Jesús Owono serà la pròxima incorporació a l’equip tricolor. Segons van avançar mitjans vitorians i va confirmar el Diari, el sentinella de 24 anys arribarà cedit a l’entitat tricolor després de renovar el seu vincle amb l’Alabès, on porta des del 2017. La temporada passada va disputar sis partits a la Primera Divisió, a més d’un a la Copa del Rei. Owono completarà la porteria tricolor juntament amb Ratti i Yaakobishvili.