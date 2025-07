Èxit rotund de participació i ambient festiu a l’Olympus Race 2025 de Canillo

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Canillo ha estat l’escenari d’un cap de setmana esportiu intens i emocionant amb motiu de la celebració de la sisena edició de l’Olympus Race a Andorra, la tercera que acull aquesta parròquia. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de 650 corredors i corredores, consolidant-se com una prova de referència dins el calendari de curses d’obstacles del sud d’Europa.

Durant les jornades del 12 i 13 de juliol, el centre de Canillo s’ha transformat en un autèntic village esportiu. L’ambient festiu ha aplegat esportistes, famílies i públic en general, enmig d’una oferta variada d’animació, activitats per a totes les edats, estands, food trucks i molta energia. L’organització ha destacat l’èxit logístic i la bona marxa de totes les proves, que s’han desenvolupat amb total normalitat i sense cap incidència remarcable. El traçat ha passat per indrets icònics com el Pont Tibetà, el Mirador del Roc del Quer, el Santuari de Meritxell i l’Església de Sant Joan de Caselles.

En el marc de la competició, s’han disputat quatre modalitats repartides entre dissabte i diumenge. Dissabte al matí s’ha celebrat la ZEUS 14K, la cursa reina de l’esdeveniment, amb més de 14 quilòmetres, 750 metres de desnivell positiu i 40 obstacles, pensada per posar a prova els atletes més experimentats. La mateixa jornada ha acollit també la modalitat ATENEA 8K, amb 350 metres de desnivell i 25 obstacles, ideal per a participants que volen iniciar-se en el món de les curses d’obstacles. A la tarda, la cursa HERCULES FAMILY KIDS ha convertit els carrers de Canillo en una festa esportiva familiar, amb recorreguts adaptats per a nens i nenes de 4 a 15 anys. Diumenge al matí, l’espectacularitat ha continuat amb l’OCR100, una prova curta i explosiva de 100 metres i 12 obstacles, pensada per oferir un gran espectacle tant per als participants com per al públic assistent.

Pel que fa als resultats esportius, en la categoria masculina de la ZEUS 14K, el primer classificat ha estat Esteban García Edu, del club Gladiators, amb un temps d’1 hora, 31 minuts i 7 segons. El segon lloc l’ha ocupat Martín Cruzado Adrián, del Kong Pro Team, amb un temps d’1:32:27, i el tercer ha estat per Soley Albert, de l’Spartan Pro Team, amb un crono d’1:32:59. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Rubio Bea, de Team Destroyer, que ha completat el recorregut en 1:55:28. El segon lloc ha estat per Comeras Chueca Cristina, d’OCR Aragón, amb 2:13:47, i el tercer per Camacho Villalba Gloria, de Momentum, amb un temps de 3:18:37. Pel que fa a l’OCR100 celebrat diumenge, el podi ha estat encapçalat per Adrià Puig, seguit per Joan Traver i Jodi Vall.

Una de les grans novetats d’aquesta edició ha estat la retransmissió en directe de totes les proves a través del canal oficial de YouTube de l’Olympus Race. Diverses càmeres distribuïdes estratègicament han permès seguir les evolucions dels corredors en temps real, mostrant els trams més espectaculars del recorregut i acostant la cursa a un públic molt més ampli.

L’organització també ha mantingut el seu compromís social, destinant un euro de cada inscripció a l’ATIDA, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Òrgans d’Andorra, reafirmant així l’esperit solidari de l’esdeveniment.

En finalitzar la prova, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha fet una valoració molt positiva del cap de setmana. Ha destacat que Canillo ha tornat a ser escenari d’una gran festa esportiva que contribueix a promocionar els camins, paisatges i infraestructures de la parròquia, alhora que impulsa el comerç i la restauració locals. En la mateixa línia s’ha expressat Guille López, representant de l’organització, que ha remarcat que l’Olympus Race continua creixent any rere any i que aquesta edició ha estat una de les més participatives i amb més impacte gràcies a la retransmissió en directe. López ha subratllat l’orgull de poder organitzar un esdeveniment internacional amb ADN 100 % andorrà i ha valorat molt positivament tant el desenvolupament de la cursa com la resposta dels participants i del públic.