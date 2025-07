La Copa del Món de BTT de Pal Arinsal va donar el tret de sortida amb les proves de cross-country short track que van coronar el francès Luca Martin i la suïssa Alessandra Keller com a primers vencedors del cap de setmana.

Martin va imposar-se al màxim favorit, l’americà Christopher Blevins, que havia guanyat totes les curses de short-track disputades aquesta temporada. Amb un grup compacte durant les onze voltes al circuit, la cursa es va resoldre en els darrers instants. La penúltima volta va ser clau: Victor Koretzky i Nino Schurter, dos dels homes més forts, van caure després d’un toc i van perdre tota opció, i Martin i Blevins es van jugar la victòria a l’esprint, i el francès va travessar la meta per davant per escassos centímetres. “No és fàcil competir en altitud, però m’he concentrat i ho he donat tot al final. Ha estat brutal”, va declarar Martin. La d’ahir va ser la seva primera victòria en categoria elit, només un any després de proclamar-se campió del món sub 23 a Pal Arinsal, un traçat talismà per a ell.

El nord-americà Christopher Blevins segueix com a líder de la general, i tot i perdre, va reconèixer la superioritat de Martin. “Ha estat un esprint net, duríssim. En Martin s’ho ha guanyat. Sap greu perdre així, però són les curses”, va destacar. El podi va tancar-lo el també francès Matthis Azzaro.

Pel que fa a la prova femenina, Keller va fer valer la seva experiència i el coneixement del circuit per sumar una nova victòria al país. La ciclista va saber esperar el seu moment, va llegir perfectament l’atac de la britànica Evie Richards a la penúltima volta i va contraatacar amb força a l’últim gir per assegurar-se una victòria clara. “Andorra és un lloc molt especial per a mi. Aquí em sento forta i confiada. Quan he vist l’obertura, no ho he dubtat”, va explicar Keller després de travessar la línia d’arribada amb quatre segons de marge. Richards va acabar segona i la també suïssa Ronja Blöchlinger va tancar el podi. La campiona del món, la neerlandesa Puck Pieterse, va finalitzar quarta.

Canvis al descens

La previsió de tempestes d’avui obligarà a fer canvis al programa de competició igual que va passar ja a la jornada d’ahir, avançant totes les curses. Finalment, la final de descens femenina serà a les 10.00 hores, i la masculina arrencarà a les 11.00 hores, mentre que les finals júniors van quedar anul·lades i es prendrà com a referència el temps de la qualificació. L’objectiu és garantir la seguretat dels diversos participants, equips i espectadors, ja que l’estació es començarà a evacuar a partir de les 13.00 hores, quan es preveu el gros de la tempesta.

Ahir es van fer les qualificacions de descens amb el colombià Juan Muñoz i la canadenca Gracey Hemstreet com a riders més ràpids.