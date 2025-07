Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El resident Aleix Espargaró va haver d’abandonar a la seva primera cursa com a ciclista professional, el Tour d’Àustria, per una caiguda a la tercera etapa. El corredor del Lidl-Trek va lamentar-se per la caiguda que el va fer deixar la cursa, a més d’explicar que “no podia frenar, em feia molt mal i m’he vist obligat a abandonar”.