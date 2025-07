Publicat per Redacció Bergen Creat: Actualitzat:

Eloi Vilella disputarà del 17 al 20 de juliol el Campionat d’Europa sub 23 a Noruega. L’atleta va classificar-se per a la cita continental en els 400 metres tanques després d’una temporada brillant en què ha rebaixat quatre vegades la seva millor marca personal, i on va penjar-se medalla tant als Jocs de casa com al Català sub 23.