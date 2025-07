La quantitat total de mensualitats que l’FC Andorra i el Govern haurien de pagar a la federació pel contracte de lloguer de l’Estadi de la FAF d’Encamp està sent el principal escull perquè no s’acabi de tancar l’acord entre les tres parts, perquè el conjunt tricolor pugui disputar-hi els partits de la Segona Divisió la temporada vinent. Segons ha pogut saber el Diari, la contraproposta que l’executiu i el club van presentar a l’ens federatiu preveia que el lloguer de la nova infraestructura sigui per a nou mesos i no pas per a onze com pretén la FAF. Indirectament, això faria baixar el preu total de l’arrendament, ja que en cas d’acceptar-ho es mantindria la quantitat mensual de 100.000 euros, però en lloc de per onze mesos com s’havia parlat des del primer moment (amb 1,1 milions d’euros en total), amb nou baixant així fins als 900.000 euros.

Jaume Nogués, Director general de l’FC Andorra





Aquesta és la proposta que FC Andorra i Govern van presentar conjuntament dijous als representants de la Federació Andorrana de Futbol durant la reunió celebrada a l’estadi, i que la FAF va estudiar posteriorment durant una reunió de la junta directiva. La posició de la federació segueix sent la de demanar els onze mesos de lloguer, però està oberta a acceptar les nou mensualitats sempre que pugui establir a part el preu que consideri per a usos de la infraestructura fora del període d’arrendament, com ara un possible play-off d’ascens. En tot cas, la intenció és tancar-ho la setmana vinent, abans del dia 18, per traslladar-ho després a LaLiga, que ha de saber abans del dia 20 on jugarà cada equip els seus partits.

Durant la presentació d’Ibai Gómez com a nou tècnic tricolor, l’FC Andorra també va pronunciar-se sobre el tema, i el director general i esportiu de l’entitat, Jaume Nogués, va mostrar-se “optimista”, a més de considerar que “està molt avançat per tancar-ho i només falten alguns detalls”. A més, va destacar que “els passos es fan a poc a poc. Al final som tres actors diferents i cadascú mira pel seu bé, però també estem intentant mirar pel bé dels altres”, i va reiterar que “és obvi que l’FC Andorra ha de jugar al país, ho sap la FAF, ho sap el Govern i ho sabem nosaltres, estem treballant tots molt i crec que es donarà”.

Nogués, a més, va explicar que despeses com aquestes influeixen en el límit salarial de l’equip a Segona Divisió, i que per això “ens pot anar en detriment, s’ha d’estudiar tot bé, perquè no ens pot anar en contra”.

El nou entrenador tricolor, Ibai Gómez, durant la presentació.

IBAI GÓMEZ, GARANT DE L'ADN TRICOLOR L’FC Andorra va presentar ahir el nou tècnic, Ibai Gómez, amb un estil de joc similar al del club. Segons va explicar el director general i esportiu de l’Andorra, Jaume Nogués, l’aposta pel jove entrenador basc va tenir lloc precisament per això, i va explicar que “sabeu quina és la nostra manera de pensar, el que som, el nostre ADN, i no el volíem canviar”, a més d’admetre que “a l’Ibai el coneixia des de fa molt de temps i des que vam començar a parlar m’agradava la seva manera d’entendre el futbol”. De fet, Nogués va admetre que “vam intentar que signés amb nosaltres al desembre, però no va poder ser”, a més de cloure que “busquem gent que faci evolucionar el projecte i sigui exigent i ens colli, i que vegi que el club fa un pas endavant”.



Qüestionat per com jugarà el seu Andorra, el nou tècnic va assenyalar que “volem un equip intens, que pressioni molt amunt, enèrgic, que robi de pressa la pilota per tenir-la i jugar el més lluny possible de la nostra àrea, per aconseguir divertir-nos i que la gent se senti identificada”, mentre que preguntat pels motius per venir a l’equip, va destacar que “l’FC Andorra és un projecte que va molt de la mà de com nosaltres veiem el futbol. L’interès i confiança que ha mostrat el club en nosaltres ens dona seguretat i no vam tenir cap dubte”.



UNS 12 FITXATGES



Durant la presentació, Nogués va confirmar que la previsió és tancar “11 o 12 fitxatges més”, inclòs un jugador de la base del Betis que sortiria cedit, i Aitor Uzkudun, Alejandro Ibarrondo i Javier Vicario, que arribarien de l’Arenas i també podrien sortir cedits.

