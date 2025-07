Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció masculina sub 16 de bàsquet va classificar-se per a les semifinals de l’Europeu C i lluitarà per les medalles després de tancar la lligueta amb un triomf contundent per 54 a 82 davant de San Marino. Els tricolors es jugaran el pas a la final davant d’Armènia, líder de l’altre grup.