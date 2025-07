Keller i Martin, primers guanyadors a Pal Arinsal

Publicat per Redacció Pal Creat: Actualitzat:

La suïssa Alessandra Keller i el francès Luca Martin han estat els primers triomfadors de la Copa del Món de BTT que se celebra fins diumenge a Pal Arinsal després d'imposar-se a la cursa de cross-country short track. Degut a l'alerta per tempestes d'aquesta tarda, el programa de competició s'ha hagut d'avançar al matí, i les primeres en entrar en escena han estat les competidores femenines, on Keller s'ha imposat per quatre segons a l'alemanya Evie Richards i a la seva compatriota Ronja Blöchlinger. Pel que fa a la prova masculina, Martin s'ha imposat a l'esprint final al nord-americà Christopher Blevins, líder de la general i dominador de l'especialitat aquest any, i al també gal Mathis Azzaro.

La primera jornada de competició a Pal Arinsal es completarà amb les qualificacions de la modalitat de descens per escollir els corredors que disputaran demà les finals.