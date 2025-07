Ibai Gómez arriba a l'FC Andorra "carregat d'il·lusió i passió"

Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha presentat al nou tècnic, Ibai Gómez, que arriba "ple d'il·lusió i passió" per aconseguir tots els reptes que tenim per endavant. Preguntat pels motius de venir al club, l'entrenador basc ha destacat que "l'Andorra és un projecte que va molt de la mà de com nosaltres veiem el futbol" i ha agregat que "l'interès i confiança que ha mostrat el club en nosaltres et dona seguretat, i no vam tenir cap dubte". De la seva banda, el director esportiu i general de l'entitat, Jaume Nogués, ha assenyalat que "sabeu la nostra manera de pensar i el nostre ADN i no el volíem canviar" i ha afegit que "vam intentar fitxar-lo al desembre, i busquem gent que ens faci evolucionar el projecte".