Publicat per Marc Basco Encamp Creat: Actualitzat:

El serial sobre on jugarà la proxima temporada l’FC Andorra va viure ahir un nou capítol amb una trobada entre totes les parts, d’on encara no va sortir cap acord, i on es va evidenciar, com van explicar des de les parts, que les posicions no són encara prou properes perquè són unes converses que s’estan coent “a foc lent”. Però encara que sigui una entesa “que s’hagi de madurar”, la realitat és que el temps es va acabant, perquè la data límit del dia 20 de juliol cada cop és més a prop i la negociació s’haurà de tancar aquell dia, quan s’ha de comunicar a LaLiga en quin estadi jugarà l’equip tricolor a partir de l’agost a Segona Divisió. De fet, el serial sembla que anirà encara per a llarg (dintre de la data límit), perquè fonts federatives van explicar que durant aquesta trobada se’ls va presentar una nova proposta que ara haurà d’estudiar l’ens amb la seva junta directiva, perquè no volen ser “els únics que cedim”.

Les tres parts van reunir-se més de dues hores a l’estadi de la FAF

Un cop acabat el partit de Conference League entre l’Atlètic Escaldes i el Diddelange, l’entitat tricolor, el Govern i la Federació Andorrana de Futbol van reunir-se durant més de dues hores per mirar de desencallar un acord que no sembla que pugui tancar-se de manera imminent, escoltant les diferents parts. La reunió va comptar amb la participació del màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, a més de Jaume Nogués i Francesc Destrée per part tricolor; de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i del secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, per part de l’executiu, i del president, Fèlix Álvarez, el vicepresident, Alfonso Martín, el vocal Marc Rodríguez i el secretari general, David Rodrigo, com a amfitrions per part de la FAF.

El quid de la qüestió és l’econòmic, amb la FAF demanant un lloguer de 100.000 euros mensuals durant els onze mesos de competició, l’executiu que té decidit ajudar l’FC Andorra per sufragar una part del lloguer (aproximadament la meitat) com a culpable d’haver-lo fet fora de l’Estadi Nacional, i amb l’entitat tricolor que no vol assumir els 50.000 euros mensuals que li suposaria el lloguer per jugar els partits i entrenar dos cops per setmana. Ara, amb la nova proposta després de la reunió, el comptador sembla que es torna a posar a zero, però la realitat és que el temps s’acaba i la data límit cada cop és més a prop.

Alonso, al Nacional.