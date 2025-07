Publicat per Marc Basco Pal Creat: Actualitzat:

Pal Arinsal, l’UCI i Warner Bros (l’empresa gestora de la Copa del Món de BTT) treballen per ampliar el vincle vigent que acaba l’any vinent i fer que el circuit mundial continuï aturant-se a la Massana a partir del 2027. Així van confirmar-ho les parts durant la presentació de l’edició d’enguany, la desena de la història, de la Copa del Món de BTT a Pal Arinsal. “Tenim dos anys confirmats, i tenim un compromís ferm i una gran aposta per la bicicleta, així com també el compromís de les institucions i l’estació”, va destacar el director general de l’esdeveniment, David Hidalgo, que va afegir que “nosaltres tenim la il·lusió i les ganes de continuar si ells ho creuen convenient, i crec que els agrada venir”. Per la seva banda, el consultor de l’UCI per la BTT, Simon Burney, va afirmar que “després de deu edicions, Pal Arinsal és un clàssic i començarem a parlar aviat per al 2027”, a més de cloure que “tots els esports tenen clàssics, la BTT no és diferent i ens agradaria seguir”.