Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Hi ha derrotes que potser il·luminen, i tot i perdre per 3 a 1 a l’Stadionul Steaua, l’Inter Escaldes va marxar amb l’orgull intacte de Bucarest davant un FCSB superior en possessió, estructura i galons. Els escaldencs van sortir a cara descoberta, sense complexos ni disfresses, i en una notable segona part i amb un 3 a 0 parcial en contra, van ser capaços de posar el partit cap per avall durant un bon grapat de minuts.