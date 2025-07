Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha confirmat el fitxatge de Gael Alonso, un central de 22 anys que arriba procedent del filial del Celta de Vigo, on va formar-se i ha fet tota la seva carrera. Alonso, que arriba lliure i serà tricolor tres temporades, ha estat un dels jugadors fixes al filial del conjunt gallec on la passada temporada va disputar 33 partits, 29 dels quals com a titular.