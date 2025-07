L'avís de tempestes obliga a canviar el programa de la Copa del Món

Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

L'avís de tempestes previst per demà ha obligat a canviar el programa de la primera jornada de finals de la Copa del Món de BTT amb l'objectiu de que acabi abans de les 15.00 hores. Segons ha explicat la UCI en un comunicat "després de les previsions del Govern d'Andorra que indiquen previsions de tempestes elèctriques i llamps, l'horari no es farà com estava previst". Les finals de short-track arrencaran a les 9.45 hores (femenina) i 10.25 hores (masculina), tot i estar previstes per a la tarda. Pel que fa a les qualificacions de descens, també s'avançaran i l'última arrencarà a les 13.20 hores.

Segons la comunicació pública, "aquesta decisió de seguretat ha estat presa per la UCI, WBD Sports i els organitzadors locals per garantir el benestar dels atletes, equips, comissaris, voluntaris, espectadors i tots els participants en l'esdeveniment", a més d'indicar que "els oficials del comitè organitzador començaran l'evacuació de la muntanya a partir de les 15.00 hores".