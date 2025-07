L'Atlètic Escaldes encarrila l'eliminatòria (2-0)

Publicat per Marc Basco Encamp Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Escaldes ha encarrilat el passi a la segona eliminatòria de la Conference League després de superar a l’F91 Diddeleng per 2-0 a l’Estadi de la FAF. Els escaldencs han estat superiors en tot moment, i els gols de Gemelson i Carpio els situa amb peu i mig a la següent eliminatòria.

El duel s’ha posat de cara ben ràpid pels escaldencs, i és que Gemelson ha avançat a l’Atlètic als nou minuts després d’aprofitar una centrada al segon pal. I gairebé sense temps per reaccionar, els tricolors han fet el segon amb buna falta directa de Carpio als 14 minuts. La sagnia encara hagués pogut ser més gran, però l’àrbitre ha anul·lat un gol a Gemelson per fora de joc abans de la mitja hora de partit. No ha estat fins al minut 31 quan el Diddeleng ha tingut la primera arribada amb un cop de cap de Delorge que ha sortit alt, però l’ocasió més clara ha tornat a ser local amb un nou tir de falta de Carpio que ha atrapat el porter en dos temps.

A la represa el duel ha estat força més igualat, tot i que la sensació de perill la portava més l’equip luxemburguès, tot i que sense generar tampoc cap ocasió excessivament clara. El ritme, però, ha anat baixant en comparació a la primera meitat fruit del cansament, però les arribades més clares seguien sent de l’Atlètic amb alguna espurna, com quan Rodrigo Piloto s’ha plantat tot sol davant del porter, però Latik ha evitat el que hagués estat la sentència gairebé definitiva de l’eliminatòria, al tram final quan el davanter ha provat una vaselina que ha sortit fregant el pal, o amb una falta directa servida per Andrade al temps afegit que ha tret el porter visitant, el millor jugador dels seus, que ha permès que l’eliminatòria torni amb una certa vida a Luxemburg.

L’Atlètic disputarà la tornada dijous vinent a partir de les 19.00 hores, i en cas de superar l'eliminatòria, es veuria les cares a la segona ronda amb el Dinamo City d’Albània.

FITXA TÈCNICA:

ATLÈTIC ESCALDES, 2: Marinovich; Roncal, Inglada, Carpio, Álvaro Álvarez, Andrade; Molina (67’ Emanoel), Gelemson (67’ Joao da Silva); Domi Berlanga (95’ Adri Gallego), Piloto, David Segura (93’ Marcos Blasco).

F91 DIDDELENG, 0: Latik; Delorge, Planelli, Gavioli, Englaro, Kirch; Morren, De Oliveira, Neamtiu (46’ Benkhedim), Rotundo (74’ Muratovic); Agostinho (64’ Dinho).

GOLS: 1-0, Gemelson (9’); 2-0, Carpio (14’).

ÀRBITRE: Konstantinos Fellas (Xipre).

TARGETES: Grogues a Molina, Gemelson, Inglada i Domi -Atlètic Escaldes-; Kirch i Gavioli -F91 Diddeleng-.

ESTADI: Estadi de la FAF, amb una vuitantena d'espectadors.