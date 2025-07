El MoraBanc Andorra segueix treballant en la confecció de la plantilla per al curs vinent i ja té la seva parella de pivots desitjada, Thomas Kennedy i Joel Soriano, segons ha pogut saber el Diari. En el cas del primer, ve de jugar al Telekom Baskets Bonn alemany, on va disputar la lliga teutona i la Champions League, mentre que en el cas de Soriano va acabar la temporada al València Basket, i en el cas de poder tancar la seva arribada s’incorporaria a l’entitat tricolor com a cedit.

Soriano, al play-off d’enguany.ACB Photo

Thomas Kennedy és un pivot canadenc de 24 anys i 2,06 d’alçada format al seu país, i que des del 2023 milita a la lliga alemanya. El jugador ja ha mantingut converses amb el club i té una oferta, però el fitxatge no està tancat. L’interior és un vell conegut del MoraBanc Andorra, i és que va ser un dels culpables que l’equip dirigit llavors per Natxo Lezkano es quedés sense disputar competició europea el curs passat. I és que formant part del conjunt teutó va anotar 15 punts, va capturar 4 rebots, va repartir 3 assistències i va fer 21 crèdits de valoració al triomf del Bonn per 99 a 91 davant del MoraBanc Andorra a les semifinals de la prèvia de la Champions League el setembre passat.

Kennedy va enforntar-se al MoraBanc a la Champions

El pivot va ser un dels jugadors destacats del conjunt alemany el curs passat i va quallar uns bons números, amb una mitjana de 10,1 punts, 9 rebots i 17 de valoració a la Basketball Champions League, i de 10,6 punts, 7,1 rebots i 15,3 crèdits a la competició domèstica alemanya. Kennedy és internacional també amb la selecció canadenca, amb la qual l’any passat va disputar sis duels a les finestres de classificació per a l’AmeriCup.

En el cas de Joel Soriano, la fórmula per fer-se amb els seus seveis seria la d’una cessió per part del València Basket, una vegada el conjunt taronja va activar l’any opcional que hi havia al seu contracte temporal per seguir tenint els seus seveis. El pivot dominicà (nascut als Estats Units) té 25 anys i fa 2,08 d’alçada, i va arribar al conjunt valencià a la recta final del curs procedent de la lliga de Puerto Rico. Sota les ordres de Pedro Martínez, va disputar vuit duels (un de lliga regular i set de play-off) amb una mitjana de 5 punts, 3,8 rebots, un tap i 6,8 de valoració. A més, durant les últimes finestres va anar a la selecció de la República Dominicana, on va coincidir amb l’extricolor Jean Montero, que ha sigut també company seu en aquesta recta final de la temporada al València Basket.

Al contrari del que passa amb Kennedy, en aquest cas hi ha hagut converses, però no estan tan avançades tot i l’interès de l’entitat tricolor. Soriano és una de les opcions interessants que hi ha aquest estiu al mercat per a molts clubs i diversos equips s’han interessat per la seva situació, amb la voluntat de sumar-lo a les seves files.