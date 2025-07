El Barça farà la pretemporada a Encamp

Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

La secció de bàsquet de l'FC Barcelona tornarà a fer la pretemporada a Encamp quatre anys després, i el conjunt culer visitarà el país del 3 al 6 de setembre. Així ho ha anunciat al seu lloc web, on ha explicat que "l’equip podrà exercitar-se a les magnífiques instal·lacions esportives del Comú d’Encamp, a més alçada i amb una temperatura més agradable que a Barcelona" a més que "també serà un bona ocasió per combinar intenses sessions de treball amb aspectes tàctics i també per fer equip durant els quatre dies de convivència". El tècnic blaugrana és l'ex-entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya.