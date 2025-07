El resident Tom Pidcock competirà a la Copa del Món de Pal Arinsal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El doble campió olímpic i resident Tom Pidcock ha confirmat la participació aquest cap de setmana en la Copa del Món, en la modalitat de cross-country olímpic (XCO). El ciclista, de 25 anys, ara membre del Q36.5 Pro Cycling Team, no disputava una prova de BTT des del Campionat del Món de l’any passat, precisament a Andorra, i la seva darrera aparició en una Copa del Món va ser el juny passat a Crans-Montana (Suïssa), on va aconseguir un doblet en cross-country. Pidcock ha centrat el seu calendari a la carretera i després d’una 19a posició al Giro d’Itàlia, el resident va anunciar que disputarà la Vuelta a Espanya i, per tant, no competirà al Campionat del Món de BTT (Suïssa), de carretera (Rwanda) ni de gravel (Països Baixos). Tot i una preparació poc centrada en la BTT, Pidcock sempre és un dels grans favorits, però pel seu rànquing UCI haurà de sortir des del fons de la graella a l’XCO de diumenge.