Publicat per Marc BascoIvan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Govern, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l’FC Andorra segueixen amb les converses perquè l’entitat tricolor pugui disputar a l’Estadi de la FAF d’Encamp els partits a la Segona Divisió la temporada vinent, en un acord que les parts confien de tancar pròximament. Així va assegurar-ho la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, que va afirmar que “que es tancarà, segur, no en tinc cap dubte”, a més d’agregar que “la voluntat és arribar a aquell acord que satisfaci totes les parts, és la part més complicada, però hi ha bona voluntat per part de tots i això és l’important”. Segons les fonts consultades, sembla difícil que l’entesa es tanqui de manera imminent, però sí que s’hauria de fer abans del 20 de juliol, la data límit marcada per LaLiga, ja que la patronal hauria de fer algunes millores a l’estadi, com ara la instal·lació de les càmeres per al fora de joc semiautomàtic que la temporada vinent estarà disponible a Segona Divisió.

“El més important és aquesta xifra i veure també la disponibilitat econòmica de l’FC Andorra” Mònica Bonell, Ministra de Cultura i Esports

Tot i que l’acord no sembli imminent, sí que és cert que hi ha una bona sintonia entre les parts, com es va poder veure, per exemple ahir, quan representants de la FAF, amb el president Fèlix Álvarez al capdavant, i Mònica Bonell, ministra de Cultura i Esports, i Alain Cabanes, secretari d’Estat de Joventut i Esports, en nom de Govern, van reunir-se a l’edifici administratiu durant poc més d’una hora. A la trobada no va ser-hi l’FC Andorra, que, tot i això, està totalment al dia de les converses entre federació i executiu, i que està previst que s’afegeixi a les pròximes converses per mirar d’acabar de tancar l’acord definitivament.

“[Preguntada per l’acord] Que es tancarà, segur, no en tinc cap dubte” Mònica Bonell, Ministra de Cultura i Esports

El principal cavall de batalla per acabar d’embastar-ho tot és l’econòmic, ja que la FAF manté la posició de demanar un lloguer de 100.000 euros a l’entitat propietat de Gerard Piqué i el grup Clayton, i Govern també té el compromís i la voluntat de sufragar una part d’aquest lloguer, tal com havia explicat en el seu dia el Diari, però el que s’ha d’acabar veient és quina és la part d’aquests 100.000 euros que acaba assumint l’executiu. En aquest sentit, Bonell va assenyalar ahir que “el més important és aquesta xifra [la del lloguer] i veure també una mica la disponibilitat econòmica de l’FC Andorra i de quina manera podem ajudar des del Govern”, tot i no avançar cap xifra ni percentatge, perquè “nosaltres estem treballant en el pressupost i també en totes les obligacions que té l’Estat en altres àmbits”.

“Podem assegurar que l’FC Andorra jugarà en un dels deu millors estadis de la Lliga Hypermotion” Mònica Bonell, Ministra de Cultura i Esports

Més enllà de la reunió entre FAF i Govern, representants de LaLiga van visitar ahir el país per conèixer l’Estadi de la FAF d’Encamp. Acompanyats pels representants de la federació i de Govern, posteriorment van tenir un dinar de treball. Segons va explicar la ministra Bonell preguntada per la valoració de la patronal sobre la instal·lació, l’ens va posar-li una bona nota i va assegurar que “podem assegurar que l’FC Andorra jugarà en un dels deu millors estadis de la Lliga Hypermotion”, a més d’agregar que “és molt bo per a Andorra poder disposar d’un estadi que no tan sols compleix els requisits per estar en aquesta lliga, sinó també per poder jugar a Primera Divisió”.