El MoraBanc inscriu Chougkaz a la llista pel dret de tempteig

El MoraBanc Andorra ha inscrit Nikos Chougkaz a la llista de jugadors sotmesos al dret de tempteig publicada per l’ACB. El moviment es produeix després que el club tricolor li oferís la renovació i que el jugador decidís no acceptar-la. La situació el deixa lliure per negociar amb altres clubs de la Lliga Endesa durant el període comprès entre el 8 i el 20 de juliol i si algun equip li presenta una oferta durant aquest termini, el MoraBanc disposaria de cinc dies naturals per igualar-la i retenir el jugador en les mateixes condicions. Amb aquesta acció, el club tricolor es reserva els drets prioritaris sobre Chougkaz dins de la lliga espanyola.

D’altra banda, el club va fer oficial la renovació de Shannon Evans avançada pel Diari. El base nord-americà continuarà lligat al MoraBanc les dues pròximes temporades i el director general, Francesc Solana, va explicar que “és un dels millors de la lliga en la seva posició i el fet que hagi acceptat la nostra proposta de renovació és una clara demostració que el jugador té compromís”.