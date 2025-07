L’FC Andorra ha tancat la cessió del jove porter del Barça Atlètic Áron Yaakobishvili, de 19 anys, considerat un dels porters amb més projecció del planter blaugrana. Amb l’hongarès, l’FC Andorra cobreix una de les dues places previstes per reforçar la porteria de cara a la nova temporada i per discutir el lloc a Ratti.

Amb 19 anys, és un dels porters de futur del barça i vindrà a préstec

Yaakobishvili, internacional sub 21 amb Hongria, fa 1,85 metres i destaca per la seva sobrietat i bon joc de peus, dos atributs clau en l’estil de joc tant del Barça com de l’FC Andorra. Recentment, ha renovat fins al 2028 amb el club blaugrana, però l’entitat barcelonista tenia molt clar que el porter havia de sortir cedit per obtenir experiència després del descens del filial a la Segona RFEF. Aquesta temporada, Yaakobishvili només ha disputat tres partits a Primera RFEF, contra Tarassona, Arenteiro i Nàstic, i ha anat convocat en 19 més. A més, ha tingut un paper destacat a la Youth League, on ha jugat gairebé tots els partits, i ha estat convocat quatre vegades amb el primer equip del Barça. Assegurat Yaakobishvili, la direcció esportiva treballa per tancar la porteria amb un segon reforç.